Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı mezunları, IGA (İstanbul Grand Airport) tarafından işletilen Avrupa'nın en büyüğü İstanbul Havalimanındaki güvenlik görevlerinde ortaya koydukları profesyonel başarıyla Bayburt Üniversitesi mezunlarına kotasız istihdam imkanı sunulmasına vesile oldu.

Sürdürülebilir istihdam açısından bölgede bir ilk olan gelişme, Bayburt Üniversitesini tercih eden öğrencilere kariyer ayrıcalığı sunacak.

Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Mehmet Tokatlı ile IGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş. kurum yetkilisi Hüseyin Yakar arasındaki ikili görüşmeler sonunda istihdam edilen ilk grup mezunlarımızın ortaya koydukları özel güvenlik iş disiplini, profesyonelliği ve yetkinliği sayesinde yeni istihdamlara kapı açıldı.

Yolcu sirkülasyonu ve uçuş sayısı bakımından Avrupa'nın zirvesine yerleşen ve dünya zirvesine yürüyen İstanbul Havalimanında elde edilen böylesine bir kurumsal güvenin Bayburt Üniversitesinin eğitim kalitesini gösterdiğini söyleyen Bölüm Başkanı Tokatlı, "Özel güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği hassasiyet ve profesyonellik, her kurumsal ve bireysel hizmeti değerli kılıyor. Dünya nüfus çeşitliliğinin önemli bir kısmını ağırlayan İstanbul Havalimanı, hem ülkemizin marka değeri hem de diplomatik kimliği açısından hayati bir konumda başarıyla hizmet veriyor. IGA'nın çağ ötesi bir kurumsal yönetim yaklaşımıyla dünyanın sayılı havalimanları arasında markalaşan bu önemli havalimanının güvenlik hizmetlerinde rol almak, başlı başına bir seçkinlik.

Daha önemlisi ise ilk istihdam grubunun ardından IGA'dan edindiğimiz kurumsal güven. Bize kota konulmaksızın iletilen istihdam olanağı, eğitimde geldiğimiz noktanın kalitesine işaret ediyor." dedi.

Bölgenin ilk ve tek silahlı eğitimini veren bir akademi olduklarına dikkat çeken Tokatlı, "Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in teşvik vizyonu, öğrencilerimizin uygulamalı eğitim tecrübelerinde akranlarına nazaran daha profesyonel bir donanımla mezun olmalarına katkı sağladı. Nitekim Müdürümüz Doç. Dr Murat Çolak'ın yönetim vizyonundaki uluslararasılaşma yaklaşımına güvenle, bölümdeki hocalarımız Öğr. Gör. Faruk Gökçe ve Öğr. Gör. Furkan Akdağ ile birlikte ulusal ve uluslararası güvenlik teorilerini ve bunların uygulama alanlarını bölüme entegre etmenin yollarını arıyoruz." ifadelerini kullandı. Tokatlı, IGA kurumsal yönetimi ve marka değeriyle etkileşim kurmanın ayrıcalığını öne çıkararak süreçte emeği geçen IGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş. kurum temsilcilerine Hüseyin Yakar'ın şahsında teşekkür etti.