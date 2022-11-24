Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) Rehberlik Alanında derece yapan, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı mezunlarından Zeynep Gizem Birinci ve Elif Kalkan, başarıya giden kariyer hikayelerini öğrencilerle paylaştı.



Kalite Öğrenci Topluluğu, Kalite Koordinatörlüğü ve Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin ortaklaşa düzenledikleri konferans Fuat Sezgin Konferans Salonunda ilgi ile dinlendi. Alanında KPSS’de Türkiye 6’ncısı olan Zeynep Gizem Birinci, bütün sınavlarda olduğu gibi bu sınavın da düzenli çalışma ile başarılacağını fakat düzenli çalışmanın sabır ve plan dahilinde olması gerektiğini söyledi. Sınava hazırlanan öğrencilere çalışma metotlarından bahseden Birinci, her ne olursa olsun başarısızlıklardan ders çıkarmayı ve hedeften vazgeçmemeyi tavsiye etti. Türkiye 9’uncusu Elif Kalkan ise öğrencilere, çok çalışmanın yanında stres yönetiminin de gerektiğini ve sınav esnasında heyecan yaşamamak için bol bol sınav provası yapmanın avantaj sağlayacağını söyledi. Öğrencilere çalışma motivasyonlarını yüksek tutmalarını ve kendilerine de zaman ayırmalarını tavsiye eden Kalkan, "Üniversitemizin vermiş olduğu kaliteli eğitim ve hocalarımızın rehberliği bize bu başarıları yaşattı. Eminim ki sizlerin arasından da dereceli sınav sonuçları gelecektir." dedi.





Şampiyon mezunlara plaket takdiminde bulunan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Mezunlarımızın başarıları bizi gururlandırdığı gibi yapmış olduğumuz çalışmaların sonuçlarını ölçmek için de önemli veriler anlamına gelmektedir." dedi. Başarılarından dolayı mezun öğrencileri kutlayan Rektör Türkmen, sınava hazırlanan öğrenciler için önemli bir motivasyon olan etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.





Konferansa Rektör Türkmen ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Mahir Kadakal, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Bülent Bayraktar, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adnan Kara, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.