Mezuniyet töreni esnasında İlahiyat Fakültesi öğrencileri, "Filistin bu sene mezun vermedi dünya sınıfta kaldı" pankartları ile "Gazze'de son üniversite 17 Ocak'ta yıkıldı", "Bizler mezun olduk ama Filistin hala özgür olamadı" yazan pankartlarla salona girdiler.

Törende Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, öğrencilerin son 4 yılda pandemi, depremler ve savaşlarla hem ülkede hem de dünyada birçok olumsuzlukla karşılaştık dedi.

Rektör Türkmen, mezuniyet töreninde öğrencilerin Filistin'e destek vermesini oldukça anlamlı bulduğunu belirtti.

Rektör Türkmen, yaklaşık 1400 öğrencinin hafta boyu düzenlenecek törenlerle mezuniyet sevinci yaşayacağını sözlerine ekledi.

Törene Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.