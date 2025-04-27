Bayburt Üniversitesinin ve iş birliği kurumlarının açtığı stantlar yoğun ilgi görürken, Bayburt'un tanıtımına gösterilen teveccüh memnuniyetle karşılandı.

Fuar kapsamında Bayburt Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, davetli konuşmacı olarak katıldığı “Kariyer Yolculuğu” panelinde spor yöneticiliği ve akademik yöneticilik tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Konuşmasında girişimcilik ruhunun önemine vurgu yapan Rektör Türkmen, öğrencilere cesaretle hareket ederek kariyer yolculuklarında fark yaratmaları tavsiyesinde bulundu.

Panel sonrasında Rektör Türkmen, panelin moderatörlüğünü üstlenen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na, panelistler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar’a, Dr. Süha Taşpolatoğlu’na, Ümit Dereli’ye ve diğer kıymetli katılımcılara teşekkürlerini sundu.

KUDAKAF’25 kapsamında Bayburt Üniversitesinin uluslararasılaşma hedeflerine yönelik önemli bir adım da atıldı. Rektör Türkmen, öğrencilerin uluslararası eğitim kariyerlerine katkı sağlayacak bir iş birliği protokolüne imza attıkları Power Academy standını ziyaret etti. Burada kurum yöneticisi Doç. Dr. Ensar Ağırman ile bir araya gelen Rektör Türkmen, yurtdışında yükselen eğitim trendleri ve yeni iş birliği fırsatları hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Fuarın ikinci gününde de etkinliklere katılımını sürdüren Rektör Türkmen, çeşitli üniversiteler, bakanlıklar ve özel sektör temsilcileri tarafından açılan stantları ziyaret etti. Ardından Atatürk Üniversitesi’nin radyo programına konuk olarak katılan Rektör Türkmen, akademik kariyerin yönetimi ve sosyal yaşam dengesinin önemi üzerine görüşlerini paylaştı. Programda “Hayatı kaçırmayın!” mesajını merkeze alarak gençlere hayatın her alanında dengeli ve bilinçli bir şekilde ilerlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Fuar programı kapsamında Rektör Türkmen, paydaşlarla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın teşrif ettiği açılış törenine katıldı ve kurdele kesim töreninde yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, KUDAKAF’25’in böylesine zengin ve dinamik bir yapıda gerçekleşmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti. Öğrencilerin sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurmalarını sağlayan bu tür etkinliklerin, sadece bugünün değil aynı zamanda geleceğin planlanmasına yönelik bir sürdürülebilirlik stratejisi olduğunu vurguladı.

Bayburt Üniversitesi, KUDAKAF’ın gelecek organizasyonlarında öğrenci ve mezunlara yeni kariyer fırsatları sunmaya, bölgenin potansiyelini ulusal ve uluslararası platformlara taşımaya devam edecek.