Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezimiz koordinasyonunda düzenlenen Kariyer Sohbetleri, başarı grafikleriyle sektöre damga vuran şahsiyetlerle, kariyer hedeflerini belirleme aşamasındaki öğrencileri buluşturmayı sürdürdü. Bayburt Doğal Taş Fabrikası Genel Müdürü İsmail Ceylan, iş dünyasına ilişkin tecrübelerini paylaşmak üzere haftanın konuğu oldu.





Gökhan Budak Konferans Salonunda gerçekleşen Kariyer Sohbetleri seminerinde, hayat hikayesinden kesitler anlatarak katılımcılara başarının ipuçlarını veren Ceylan, başarının bir amaç doğrultusunda koyulan hedeflerin gerçekleştirilmesi olarak tanımlandığını ve başarılı olmanın ilk şartının inanmaktan geçtiğini söyledi. Katılımcılara, her başarısızlığın aslında daha büyük başarılara bir basamak olduğunu bu sebepten her başarısızlıktan sonra yılmadan yeniden denenmesi gerektiğinin altını çizen Ceylan, başarısızlıklardan elde edilen tecrübenin değerini belli bir yaşa gelmeden fark etmenin ne kadar kıymetli olduğunu sözlerine ekledi. Sıcak bir sohbet havasındaki seminerde bünyesinde çalıştığı Bayburt Doğal Taş firması özelinde anlatımına devam eden Ceylan, şirketin yönetsel organizasyonundan, kurumsallaşmasından ve ihracat başarılarından bahsetti.



Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ile Prof. Dr. Mahir Kadakal'ın yanı sıra Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adnan Kara, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlik katılım belgesi takdimi ile son buldu.