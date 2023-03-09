Bayburt Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda misafir edilen depremzede kadınlarla buluşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ve Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAM) yönetimindeki kadın akademisyenler, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Etkinlikte Vali Cüneyt Epcim'in eşi Büşra Epcim, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ve eşi Şule Gümrükçü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ve eşi Serpil Köse ile Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Karabulut da yer aldı.



KYK yurdunda misafir edilen depremzede kadınlar ve çocuklar için bir moral ve dayanışma etkinliği olması amacıyla düzenlenen buluşmada çeşitli hediyeler takdim edilerek günün anlam ve önemi üzerine konuşmalar gerçekleşti. Bayburt Üniversitesinin deprem felaketinin yaralarını sarmak için tüm depremzede misafirlerle tek yürek olacağı mesajını aktaran BUKAM Müdürü Doç. Dr. Huriye Kadakal, depremin tüm dayanışma alanlarında umut veren mücadelenin kadınlar arasındaki dayanışmayla güçleneceğini ve bu mücadeleye destek olmak için 8 Mart'ın bir fırsat teşkil ettiğini söyledi.



BUKAM ile birlikte depremzedeleri ziyaret eden ve Kadınlar Gününü kutlayan, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in eşi Dr. Büşra Refas Türkmen, kadınların ve çocukların, yaşlılar ve engellilerle birlikte depremden en fazla etkilenen dezavantajlı kimlik grubu olduklarına dikkat çekerek tüm sorunlu alanlarda bir telafi oluşturmak için insanlık ortak paydasında bütünleşmek gerektiğinden bahsetti.





Ziyaretin moral ve motivasyon açısından her iki taraf için de önemli olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan, "Deprem felaketi acının farklı suretlerini yüreklerimize ekti. Ateş, yalnızca düştüğü yeri yakmadı. Yüreklerimizi yakan ateş, ancak sıkı sıkıya sarıldığımızda sönecekti. Bugün bizi bir araya getiren Kadınlar Günü, belki de hayatım boyunca karşıladığım en anlamlı Kadınlar Günüydü. Bugün kadınlığı kendi varlığımız özelinden çıkararak bizleri ortak kılan değerlerimiz özelinde hissettik. Bugün burada anneydik, kardeştik, dosttuk, teyzeydik, halaydık. Buradaki insanlar bizleri kayıplarının yerine koydu. Bizler de onların varlığıyla tamamlandık. Biliyoruz ki, biz büyük bir aileyiz. Bu aile yalnızca bugün değil, yarın da sıkı sıkıya sarılacak." dedi.



Depremzede kadınlar ve çocuklara bir an olsun acısını unutturan etkinlik, misafirlerin teşekkürleri ve hatıra fotoğrafıyla sona erdi.