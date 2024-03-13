Komutanlık kadro ve kuruluşunda görevli personelin, Bayburt Üniversitesinin vermiş olduğu yabancı dil eğitimleri ve kurs faaliyetlerinden yararlandırılması amacıyla hazırlanan protokolün imzalanmasının ardından, söz konusu eğitimler, kurslar ve bunlara ilişkin koşullara bağlı olarak tarafların yükümlülüklerini tanımlayan maddeler 5 yıl süreyle hayata geçti. Bayburt Üniversitesi, protokol kapsamında öncelikle bir program koordinatörü belirleyerek söz konusu personele Seviye Tespit Sınavı uygulayacak ve ilgili eğitimlerin ders ve içerik programlarını tasarlayacak. Her sınıfta ihtiyaca bağlı olarak en az 1, en fazla 3 öğretim elemanının görev alması planlanırken, süreçteki ölçme ve değerlendirme işlemleri de Bayburt Üniversitesi tarafından yürütülecek. Eğitimlerin sonunda, başarılı katılımcıların sertifikaları da yine Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenerek takdim edilecek.





İmza töreninde protokolün her iki kuruma da hayırlı olması temennisini bildiren Rektör Türkmen, "Topluma hizmet rolünü halkımızla doğrudan etkileşimler ve kurumlarımızla iş birlikleri çerçevesinde güçlendiriyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerektirdiği 'amaçlar için ortaklıklar' ilkesi gereğince, kurumlar arası bilgi, tecrübe ve yetkinlik paylaşımlarında görev almaktan memnuniyet duyacağız." dedi.



İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Akkaya da Rektör Türkmen'e teşekkürlerini ifade ederek iş birliği protokolünün güzel sonuçlara vesile olması temennisini dile getirdi.



Protokolün, farklı alanlardaki faydalı iş birliği modelleriyle geliştirilmesi temennisinde bulunan Rektör Türkmen ile Garnizon Komutanı Akkaya, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildiler.