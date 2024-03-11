İlahiyat Fakültesi Dekanlığında düzenlenen devir teslim töreninde yeni görevi vesilesiyle Yaylalı'ya tebriklerini bildiren Rektör Türkmen, "Ramazan-ı Şerif'in ilk gününe tesadüf eden bu tören, yeni dekan hocamızın görev hafızasında da anlamlı bir yer tutacaktır. Liyakat ve kurumsal vizyon güzergahında planlanan tüm atamalarımız gibi bu görev ataması da Üniversitemizin hedeflerine emin adımlarla yürümesine katkı sunacaktır. Hocamıza ve Üniversitemiz camiasına hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.





Rektör Türkmen'e ve törende hazır bulunan üst yönetime teşekkür eden Dekan Yaylalı ise, İlahiyat eğitiminde markalaşan Bayburt Üniversitesinin marka itibarını daha ilerilere taşımak için plan ve vizyon geliştireceklerini söyledi.



Çiçek takdimi ile sona eren törene, Bayburt Üniversitesi üst yönetiminin yanı sıra İlahiyat Fakültesinde görevli akademisyenler katılım sağladı.