Geçtiğimiz aylarda eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in konuk olduğu ehram atölyesi bu kez ünlü modacı Dilek Hanif ve ekibini ağırladı. Anadolu'yu karış karış gezerek tekstil ve moda mirasının izlerini süren Dilek Hanif ve ekibi, tarihsel zenginliğiyle günümüze esin olan ehram geleneğinin yaşatıldığı yer olan Bayburt Üniversitesi Ehram Atölyesini ziyaret ederek 'Halkın Sanatını' ekranlara taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri' ödülüyle sanatını tescilleyen sanatçımız Sevim Ataner'in anlatıcı olduğu Halkın Sanatı Bayburt Üniversitesinin ehram dokumacılığı mirasının geleceğe aktarılması için yaptığı çalışmalardan hayranlıkla bahseden Dilek Hanif, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in bu konudaki yaklaşımı ve vizyonunu tebrik etti. Bayburt'ta ehram sanatını yaşatmak için Bayburt Üniversitesi Ehram Atölyesinde gençlere eğitimler verdiklerini belirten sanatçı Ataner ise, "Atölyemizde her türlü imkanı öğrencilerimize ve şehrimizde ehram sanatının inceliklerini öğrenmek isteyenlere sunuyoruz. Bu zamana kadarki bilgi birikimini yeni nesillerin ilgisine sunarken, ehramın farklı ürünlerle bütünleştiği yeni modeller ve moda tasarımları deniyoruz." dedi.





Ehram sanatının ulusal bir televizyon kanalındaki nitelikli bir programda temsil edilmesinden memnuniyet duyduklarını kaydeden Rektör Türkmen, "Geleceğin çok fazla konuşulduğu bir çağda bizler için ayrıcalık üreten tarihsel zenginliği yaşatmak bir hayli önemli. Çünkü tarih, farklı kültürel ürün ve dokularda kodlanmış bir bellek olarak tecrübe edilir. Ehramın her bir motifi, geçmişte yaşanmış bir kültür etkileşimini simgelemesi nedeniyle aslında bir hafızadır. Bizler bu hafızayı korumakla kalmıyor, yeniden üretiyor ve güncel kültüre entegre edecek bütünleşme yolları arıyoruz. Aynı zamanda büyük bir moda değeri taşıyan ehram ürünlerinin şehrimiz için katma değer üretmesini de hedefliyoruz. Bu hedefler için ihtiyaç duyduğumuz tanıtım olanaklarını sunan NTV ve Dilek Hanif'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.