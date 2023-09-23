Yeni akademik yıla 16 binin üzerinde öğrenciyle başlayacak olan Bayburt Üniversitesi, "Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi" konseptinin sürdürülebilirliğini sağlayacak güvenlik koordinasyon faaliyetlerine kurumlar arası istişare ve iş birliği toplantısıyla devam etti. Vali Mustafa Eldivan yönetiminde gerçekleşen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül'ün Rektör Vekili olarak katıldığı koordinasyon toplantısında, mevcut güvenlik tasarımının tüm yönlerini içeren iş birliği alanları müzakere edildi ve sonuç mutabakatı imzalandı.



Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biri olarak ideal öğrenci yaşamı için bir cazibe merkezi olan Bayburt'un sürdürülebilir güven iklimini tesis etmek için kurumlar arası koordinasyon çalışmalarına devam eden Bayburt Üniversitesi, yaklaşık 4 bini yeni kayıtlı olmak üzere toplamda 16 binin öğrencinin entegre olacağı şehir yaşamındaki güvenlik altyapısının güçlendirilmesi sürecinde ve vaka odaklı muhtemel reaktif durumlarda rol ve katkı paylaşımlarını müzakere etmek üzere Bayburt Valiliğinde düzenlenen toplantıya iştirak etti. Vali Mustafa Eldivan yönetimindeki toplantıda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül'ün yanı sıra Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Vekili İlker Yurduseven, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, koordinatörler Erkan Gürbüz ile Şerif Bayram ve Güvenlik Şube Müdürü Vekili Oğuz Gökçe yer aldı.

Toplantıda merkez ilçe nüfusunun yaklaşın 3'te biri kadar öğrencinin katılacağı şehir yaşamının daha kozmopolit bir yapıya bürüneceğinden bahseden Rektör Yardımıcısı Prof. Dr. Bülbül, "Üniversitemizin en önemli marka değerleri arasında yer alan güven ve huzur olgusu, şehrimizin derin tarihsel ve kültürel zenginliğinin bir mirası olarak öğrenci tercihlerinde belirleyici faktörlerden biri olmayı sürdürüyor. Ancak güvenlik, çok yönlü bir süreç olarak her gün yeniden üretilmesi gereken bir teyakkuz durumudur. Valiliğimiz, Belediyemiz ve Emniyet Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm kurumlarımızın katkılarıyla sürdürdüğümüz proaktif güvenlik tasarımını, olası kriz durumlarında aktif yönetim gücü sağlayacak olan reaktif tasarımla bütünleştirmek konusunda sürekli teyakkuzdayız. Güvenlik, olaylar gerçekleşmeden temin edilen bir ilişki ve huzur ortamı olduğu için önleyici tedbirler ve sorun çözümleri odağında sürekli bir geliştirme halindeyiz. Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden şehrimize katılacak olan öğrencilerimizi nitelikli bir yönetim iş birliğiyle şehrimizin güven ortamına entegre edeceğiz ve sorunları henüz ilk evresinde çözeceğiz. Toplantıya katkı sunan çözüm ortaklarımıza teşekkür ediyor ve üniversite markamıza verdikleri destek için minnetlerimizi sunuyoruz." dedi.