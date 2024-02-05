Samsun'da Bowling Akademi bowling salonunda 3-4 Şubat tarihlerinde gerçekleşen Şampiyonada Bayburt Üniversitesi GSK'yı genç kızlar kategorisinde, Elif Erdoğan, Rumeysa Deligöz ve Esma Nur Ayaz temsil ederken, genç erkekler kategorisinde Ömer Faruk Kul ve Yasir Kul temsil etti. Kızlar kategorisinde 24, erkekler kategorisinde 33 sporcunun yarıştığı Şampiyonada Rümeysa Deligöz kızlar kategorisinin 3'üncüsü olurken, Ömer Faruk Kul ile Yasir Kul ise erkekler kategorisinin 3'üncülüğünü paylaştılar. Bireysel kategorilerde kazanılan bu başarılı dereceler, takım halinde Türkiye 3'üncülüğünü de beraberinde getirdi. Böylece bowling disiplininde elde edilen ulusal başarılar, geleneğe dönüşmüş oldu.





TBBDF Başkanı olarak şampiyonayı takip eden Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen, takım halinde elde edilen 3'üncülük derecesi vesilesiyle öğrencilerimizi tebrik etti.