Heyecan dolu mücadelenin yaşandığı müsabakalarda Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Necati AMANET, İsmail ÖZÇELİK, Yusuf BAYAR ve İsmet YAĞMURLU’dan oluşan erkek takımı 3'üncülük derecesini elde ederek kupaya uzanırken, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Derya KELEŞ, Rabiya GÜLBEN, Duygu BOZO ve Zehra KURTULMUŞ’tan oluşan kadın takımı ise 4'üncülük derecesiyle önemli bir başarı sergiledi. Müsabakalarda gösterdikleri performansla gurur vesilesi olan öğrenciler adına açıklamada bulunan Geleneksel Türk Sporları Öğrenci Topluluğu Başkanı Alperen BİRSEN, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Rüştü YILDIRIM’a ve Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Murat KUL'a teşekkür etti.





Öğrencileri başarıları dolayısıyla tebrik eden Rektör Türkmen ise, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sporun henüz profesyonel bir disiplin olmasından çağlar önce spor olarak tanımlanabilecek birçok etkinliği yaşam tarzına dönüştüren ceddimizi, bugün hakettiği değere ve ilgiye yavaş yavaş erişmeye başlayan geleneksel sporlarla onurlandırıyoruz. Öğrencilerimiz, Yarışmanın temasında belirtildiği gibi, oklarını yalnızca madalya için değil tarihimiz için attılar. Bu ok, Türk sporunun kızıl elması olarak geçmişle birlikte gelecekte de hedefleri tam isabetle vuracaktır. Öğrencilerime ve antrenörlerimize bu önemli misyona katkıları için teşekkür ederim.".