Cezayir'in Oran kentinde yüzlerce sporcunun katılımıyla tamamlanan şampiyonaya damga vuran millî takımımızın madalyalı sporcuları arasında yer alan Ahmet Karakaş, toplamda 2 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamlanan şampiyonada kazandığı bronz madalya ile başarının mimarları arasında yer aldı. Bocce disiplininde en geniş katılımlı gençler turnuvası olan Dünya Ümitler ve Gençler Bocce (Volo) Şampiyonasında elde edilen bu başarı, Bayburt Üniversitesinin üst klasmanlarda kazandığı madalya çeşitliliğini artırdı. Madalya başarısı sonrasında açıklamada bulunan öğrenci Karakaş, "Takım halinde çok iyi mücadele ettiğimiz bir şampiyonayı daha madalya başarılarıyla tamamladık. Bu şampiyona, Dünya klasmanındaki yerimizi ve performans düzeyimizin hangi aşamada olduğunu görmek için de bir fırsattı. Daha iyilerini başarmak için doğru yaptığımız şeylerin yanında geliştirmeye açık yanlarımızı da tecrübe ettik. Bronz madalya, benim için altın madalyaya giden yolun açık olduğunu gösteren bir işaret. Bu başarıyı geliştirerek ülkeme ve üniversiteme altın madalyalar kazandırmak için çok çalışacağım. Millî takım antrenörlerime ve müsabakalar boyunca desteğini her daim hissettiğimiz Rektörümüz ve Federasyon Başkanımız Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Müsabakaları, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı ve Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanı olarak yerinde takip eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise, Karakaş ve diğer millî takım sporcularını tebrik ettiği konuşmasında, "Sporcularımızın mücadele azimlerine ve başarılarına yakından tanık olmak, yaşadığımız heyecanı ve mutluluğu katbekat artırdı. Buraya en önemli favorilerden biri olarak geldik ve beklentileri karşıladık. Dünya klasmanında saygın bir konumdayız ve bu konum, Boccenin ana yurdu olan ülkeler tarafından da takdirle karşılanıyor. Buradaki gençlerimiz, geleceğin en prestijli turnuvalarında ülkemizin iddiasını ispatladı. Sürdürülebilir başarı için altyapıdan yetişen sporcularımızın da başarılarını sergilemesi önemliydi. Değerli öğrencimiz Ahmet Karakaş'a ve madalya kazanarak geleceğe dair güvenimizi tazeleyen tüm millî takım sporcularımıza yürekten teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.