Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Ümit Yıldırım’ın temsil aracılığıyla gerçekleşen memoranduma ek olarak Bayburt Üniversitesinin Erasmus anlaşmalarına bir yenisi eklendi ve Bari Politeknik Üniversitesi ile öğrenci ve personel hareketliliği üzerine 4 yıllık bir anlaşmaya varıldı.



Akdeniz Ülkeleri Arasındaki En Büyük Sürdürülebilirlik Anlaşmalarından Birine İmza Atıldı



İtalya (2), Cezayir (2), Arnavutluk (1), Hırvatistan (1), Mısır (3), Yunanistan (4), Lübnan (3), Libya (1), Malta (2), Karadağ (1), Fas (2), Sırbistan (4), Slovenya (1), Suriye (2), Tunus (2) ve Türkiye (3) olmak üzere 16 Akdeniz ülkeden 34 üniversitenin katılımıyla imzalanan MediCoRe memorandumu, “Bari Politeknik Üniversitesi İnşaat, Çevre, Arazi, Yapı Mühendisliği ve Kimya Bölümü tarafından koordine edilen "Akdeniz Topluluğu Dirençliliği" adlı teşvik edici ve yenilikçi bir ağ sayesinde Akdeniz üniversiteleri arasında büyük bir ortaklık kurmak” amacını gerçekleştirmek üzere tasarlandı. Anlaşmaya Bayburt Üniversitesi adına taraf olarak imza atan Doç. Dr. Ümit Yıldırım, “İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Ulaştırma Mühendisliği, Yapı Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Mühendislik Jeolojisi, Geoteknik, Hidrolik ve Kimya bölümlerinin dahil olduğu ancak bu bölümlerle sınırlı olmayan geniş çaplı bir iş birliğini hayata geçirdik. Araştırma iş birliği; öğrenci, araştırmacı ve öğretmen değişimleri; yeni ortak eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve teknolojik transfer girişimleri başlıklarında kurulacak olan iş birlikleriyle, Akdeniz üniversiteleri arasındaki en büyük sürdürülebilirlik anlaşmalarından birine imza attık.” ifadelerini kullanarak memorandumun önemini belirtti.



MediCoRe, “Amaçlar İçin Ortaklıklar” Anlamına Geliyor



Memorandumun 7 temel katkı maddesine yayılan tema ve alt temalara yayıldığından bahseden Doç. Dr. Yıldırım, “Memorandum öncelikle, bilgi, deneyim ve kaynakların paylaşımı ve değişimi için teşvik edici ve yenilikçi bir araştırma ortamının yaratılmasını ve bunların ortak girişimlerin teşvik edilmesi için ortak bir miras haline getirilmesini hedefliyor. Ayrıca, MediCoRe'u, bir Akdeniz Topluluğu Dayanıklılığı olarak tanıtmak için çalışacağız. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içinde son ve en önemli madde olan Amaçlar İçin Ortaklıklar, MediCoRe’un temel kuruluş prensibini teşkil ediyor. Aynı zamanda öğrenci, araştırmacı ve personel hareketliliği, ortak Ar-Ge projeleri, bilgi transferi için ortak girişimler ve kalıcılık/sürdürülebilirlik için oryantasyon çalışmaları kapsamlı geniş bir kolektif çalışma ağı kuracağız.” dedi.



Rektör Türkmen: “Geçmişimiz Farklı Olabilir, Ancak Biz, Geleceği Ortak Kılacağız”



Akdeniz ülkeleri arasındaki belki de en geniş çaplı sürdürülebilirlik ortaklığına imza attıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Dünyanın geleceği konusunda endişelenen ve iyi bir şeyler yapmak isteyen tüm duyarlı kurumlara, ülkemizin değerler mirası ve insanlık misyonu çerçevesinde katkı sunmayı önemsiyoruz. Ancak bu öylesine bir memorandum ki, ülkemizden yalnızca 3 üniversitenin paydaş olduğu; neredeyse tüm Akdeniz ülkelerini kapsayan bir katılım çeşitliliğine sahip. Bu ülkelerin önemli bir kısmıyla geçmişimizde ortaklık kurmamış olsak da geleceğimizi ortak kılmak adına küresel sorunların çözümünde birlikte çalışacağız.” şeklinde konuştu.





Tek Ziyaret, İki Anlaşma



Ziyaretin verimini artırmak için memorandumun yanı sıra Bari Politeknik Üniversitesiyle Erasmus kapsamlı öğrenci ve personel değişim anlaşması da imzaladıklarını belirten Doç. Dr. Yıldırım açıklamasında, “her iki üniversitenin Güz ve Bahar dönemlerinde karşılıklı olarak 6’şar öğrenci ve 3’er personel değişimine imza attığı anlaşma gereğince, elektronik, makine mühendisliği ve inşaat mühendisliği alanlarında öğrenciler için 12 ay; personel içinse 21 gün olmak üzere değişim süresi belirledik. Böylece öğrencilerimizin ve personelimizin Erasmus iş birliği geliştirebileceği alanları genişlettik ve yeni kota imkanları geliştirdik. Bu vizyonun geliştirilmesinde teşvikleri, destekleri ve aracılıkları ile üniversitemize yeni ufuklar kazandıran Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e yürekten teşekkür ederim.” sözlerine yer verdi.