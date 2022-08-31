Sportmen rekabetin temsil edildiği müsabakalar 'Zafer Bayramı'nda Zafer Kazan' sloganıyla gerçekleşti.

Spor Bilimleri Fakültesi himayesinde organize edilen Zafer Turnuvası için bir araya gelen sporcular, Kültür Merkezi Okçuluk Salonu ve Bowland Bowling Salonunda Zafer Bayramını anlamlı bir etkinlikle andı. Bireysel eşleşmeler sonunda Geleneksel Okçuluk disiplininde Selman Çakır birinci, Fatih Anıl ikinci, Mevlüt Gönen üçüncü olurken; Bowling kategorisinde Fatih Anıl birinci, Önder Şipal ikinci, Tuncay Öktem ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere madalyalarını Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ve Prof. Dr. Mahir Kadakal ile birlikte Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Ceyhan takdim etti.

Geleneksel Okçuluk ve Bowling Zafer Turnuvasının anlamı üzerine açıklama yapan ve turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, muasır medeniyet seviyesinin bir rekabet seviyesi olduğunu ve her alanda birbirine kenetlenen zaferlerin birikimi olarak elde edildiğini söyledi. Spor disiplinlerinin zafer kavramının boyutlarını düşünmeye yardımcı olduğuna dikkat çeken Rektör Türkmen, "Sporda üç tür zafer vardır.

Birincisi kişinin kendi sınırları ve nefsinin baskılarını bertaraf ettiği özsel zafer; ikincisi rakibin ofansifliğini berataraf eden bireysel zafer; üçüncüsü ise rakiplerin ataklarını berataraf etmek için bir olmayı gerektiren takım zaferi. Bu üç zafer de meydan muharebelerinde kazandığımız zaferin temsilî karşılıklarıdır.

'Zafer Bayramı'nda Zafer Kazan' vurgusu, sporun mücadele felsefesini her alanda emsal kılmak adına önemli bir mesaj oldu. Tüm katılımcılara bu anlamlı mesaja verdikleri destek için teşekkür ediyorum" dedi.