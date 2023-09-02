2023 YKS tercih dönemi öncesinde "#Senin Tercihin, Senin Üniversiten" temasıyla hazırladığı tanıtım ve gelecek ortaklığı kampanyasında başarıya ulaşarak öğrenci tercihlerinde %100'ün üzerinde kontenjan doluluğunu yakalayan Bayburt Üniversitesi, kayıt döneminde de başarısını sürdürdü. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen koordinasyonunda ilerleyen "Kaliteli ve Sürdürülebilir Büyüme" hedeflerinin gereği olarak bir bütün halinde planlanan bölüm ve program tasarımları, altyapı kurulumundan hizmet yönetimine kadar tüm alanlara hitap eden bir stratejik iletişim kampanyasıyla tamamlanarak beklenen öğrenci kaydının gerçekleşmesini sağladı. Ek kayıtlar öncesinde bölgesinin en fazla kayıt yapılan üniversiteleri arasında yer alan Bayburt Üniversitesi, 3262 yeni kayıtla birlikte toplam öğrenci sayısında 16 bin barajını aşarak kendi rekorunu geliştirdi ve büyüme istikrarını sürdürdü.





Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, insan kaynakları yönetim prensiplerindeki dönüşüme atıfta bulunarak yorumladığı kayıt başarısı hakkındaki açıklamasına, süreç paydaşlarına teşekkür ederek başladı: "Öncelikle, sürdürülebilir geleceği birlikte inşa etmek üzere çağrıda bulunduğumuz öğrencilerimize, bizlere duydukları güven ve gösterdikleri teveccüh için teşekkür ediyorum. 'Senin Tercihin, Senin Üniversiten' vurgusundaki kastımız gerçek anlamda bir paydaşlık vaadi içeriyordu. İnsan kaynakları yönetimimizin özünü oluşturan bu paydaşlık hedefi gerçekleşti ve öğrencilerimiz kendi üniversitelerine kendi tercihleriyle kavuştular. Sürecin altyapısal hazırlıklarından tanıtım boyutuna, süreç etkileşiminden kayıt işlemlerine kadar her safhasında özveriyle emek sarf eden birimlerimize yürekten teşekkür ederim.".





Öğrenci kayıt başarısının yönetsel arka planını da özetleyen Rektör Türkmen, "Üniversitemizin kurumsallaşma kapasitesindeki dönüşümün merkezinde konumlandırdığımız entegre kalite anlayışı gereğince her yönetsel alanı ölçümlenebilir tasarımlar olarak düşünüyor ve geleceğin tüm fazlarını bu çerçevede hedeflere aktarıyoruz. Kalite odaklı büyüme felsefemiz, 16. yılımızda 16 bin öğrenci hedefinin gerçekçi ve altyapıyla desteklenebilir olduğunu gösteriyordu. Bu kapsamda hazırladığımız bölüm ve program tasarımlarını hayata geçirmek üzere şehrimizin kültürel zenginliği ile Üniversitemizin gelecek vizyonunu sentezleyen bir stratejik iletişim kampanyası hazırladık.

Bu kampanya, tüm ihtiyaç alanlarının tanımlandığı, iletişim ve hizmet hedeflerinin belirlendiği, samimi ve gerçekçi dokularla modellendi. Amacımız, kendi hedeflerimize duyduğumuz güçlü inancı duygusal olarak öğrencilerimize aktarabilmek ve onları da bu inanca dahil etmekti. Bunu başardığımızı gösteren sonuçlar, gelecekteki başarma motivasyonumuzu güçlendirdiğini ifade etmeliyim. Çünkü temel bir çağrı mantığımız var; biz, büyümek istiyoruz ve büyümek için öğrenci kaynaklarımızın da aktif rol alacağı bir kalkınma seferberliğine ihtiyacımız var. Gelecek hakkında büyük düşünen her öğrenciyi de bu ideale ortak olmaya davet ediyoruz. Büyük oranda tecelli eden bu davetin, ek kayıtlar sonrasında hedeflediğimiz skalaya ulaşacağından eminiz. Bundan sonrasında ise, davetimizin içeriğini oluşturan geleceğin inşası için de aynı ölçümlenebilir hedefler doğrultusunda gerçekçi çalışmalara başlayacağız ve yeni başarı hikayeleri yazacağız." dedi.