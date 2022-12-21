Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Türkiye Yüzyılının başlangıcı olan 2023'te 15. yaşını kutlayacak olan Bayburt Üniversitesi, Koliva Grubunun sahne aldığı konserle '15. Yılı Karşılama' coşkusunu yaşadı.

'Gurur dolu yüzyıldan vizyon dolu yüzyıla' sloganı ile duyurulan ve Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfının katkılarıyla düzenlenen 15. Yılı Karşılama Konserinde sahne alan Koliva Grubu, Busenaz Sürmeneli Spor Salonunu dolduran coşkulu kalabalığı Karadeniz ezgileriyle selamladı. 15. Yılını 'Bilim, Kültür, Sanat ve Spor" alanlarında 15'er vizyon etkinlikle taçlandırmayı hedefleyen Bayburt Üniversitesi, 2023 yılının dolu dolu geçeceğinin mesajını konser coşkusuyla verdi. Koliva Grubunun birbirinden güzel Karadeniz ezgili eserlerine hep bir ağızdan eşlik eden kalabalık, 15. yıl dinamizmini yansıttı. Akademik ve idari personel ile öğrencilerin yanı sıra halka da açık olan konser, Bayburt'un sanat tarihinin unutulmaz anlarına bir yenisini ekledi.



Konserin açılış konuşmasında 15. Yıl lansmanını yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Cumhuriyetin ideallerine ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna yaraşır bir dönüm yılı için hazırlıkları tamamladıklarını duyurdu. Rektör Türkmen, "Yüzyılların dönüm noktası olan bu özel yılı, Üniversitemizin 15. kuruluş yıldönümüne bir dönüm yılı ruhu kazandıracak 15'ler etkinlik dizisi ile karşılıyoruz. 15. Yıl geneline yayacağımız 'Bilim, Kültür, Sanat ve Spor' temalı 60 etkinlikle Türkiye Yüzyılına giriş yapacağız. Üniversitemiz tarihinde bir milat olmasını hedeflediğimiz 15. yıl, çağdaş dünyanın lider nesillerini yetiştirmek için gereken seferberliğin motivasyonu olacak. Sürdürülebilir yüzyıllara doğru emin adımlarla ilerlerken, Üniversitemiz için iftihar dolu bir tarih ve bellek kurmanın onurunu yaşıyoruz. 15. yıldaki 15'ler etkinlik dizisi, bir tarih yazımı olarak Üniversitemizin kurumsal belleğine iz bırakacak." ifadelerini kullandı.





Konsere paydaş olan Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanı İsrafil Kahraman konser konuşmasına Bayburt Üniversitesinin 15. yılını tebrik ederek başladı. Bayburt Üniversitesinin vizyon projelerinin Bayburt'un sürdürülebilir kalkınması açısından oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Kahraman, sivil toplum örgütü olarak amaçlarıyla örtüşen bu vizyona ortak olmaktan ve destek sunmaktan duydukları memnuniyeti bildirdi.



Konser sonunda Koliva Grubu üyelerine teşekkür için yeniden sahneye çıkan Rektör Türkmen'in, bu coşkulu konserin önümüzdeki süreçteki konserlerin habercisi olduğu yönündeki müjdesi alkış tufanı ile karşılandı.