Bayburt yeni nüfus sayımına göre Tunceli'nin de gerisine düşerek Türkiye'nin en az nüfusuna sahip ili oldu. Bayburt'un yeni nüfusu 84 bin 241 oldu.

Geçtiğimiz yıl 85 bin 42 sayılan nüfus 801 kişi azalmış oldu. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 67 bin 51 kişi artarak 15 milyon 907 bin 951 kişiye ulaştı.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,65'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 782 bin 285 kişi ile Ankara, 4 milyon 462 bin 56 kişi ile İzmir, 3 milyon 194 bin 720 kişi ile Bursa ve 2 milyon 688 bin 4 kişi ile Antalya takip etti.

Bayburt'u ili 84 bin 366 kişi ile Tunceli, 92 bin 481 kişi ile Ardahan, 144 bin 544 kişi ile Gümüşhane ve 147 bin 919 kişi ile Kilis takip etti.