Bayburt'ta düzenlenen Hasan Sarol Sezonu Türkiye Cirit Şampiyonası 1. Lig'e Yükselme B Grubu müsabakaları bugün başladı. 22-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan müsabakalarda; Bayburt Atlı Spor, Erzurum Atatürk Üniversitesi Atlı Spor, Manisa Selendi Atlı Spor ve Kars Baş Köy Atlı Spor takımları 1. lige yükselme mücadelesi verecek. Üç gün sürecek müsabakaların ilki, Erzurum Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü ile Kars Baş Köy Atlı Spor Kulübü arasında gerçekleştirildi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca Bayburt Atlı Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakaya izleyici olarak katılan Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Bayburt’un önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını dile getirerek, “Şehrimizde böyle bir organizasyonun gerçekleşmesinden büyük bir mutluluk duydum. Biz Bayburtlular, Orta Asya bozkırlarından Anadolu’ya atlar üzerinde gelen bir neslin çocukları olarak bugün burada gençlerimizin at üzerinde hünerlerini sergilemesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Erzurum, Kars ve Manisa illerinden gelen cirit takımları ve ev sahibi Bayburt cirit takımının da yer aldığı bu organizasyonda kendilerine yakışır bir şekilde müsabakaları devam ettirmelerinden ötürü tebrik ediyorum” dedi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü ile Kars Baş Köy Atlı Spor Kulübü arasında gerçekleştirilen müsabakayı Bayburt Valisi Sayın Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Sayın Orhan Ateş, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Ak Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Atlı Cirit As Başkanı Bahri Önal ve çok sayıda cirit sever izledi.