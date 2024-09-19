Bayburt Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in liderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bölgenin tarımsal kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla yerel ürünlerin ticari değerini artırma yönünde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bayburt Üniversitesi, Bayburt Ehramı, Bayburt Balı ve Aydıntepe Şeker Fasulyesi için yapılan coğrafi işaret başvurularının ardından, Bayburt’un en önemli tıbbi ve aromatik bitkilerinden biri olan Bayburt Tarhunu için de coğrafi işaret tescil sürecini başarıyla tamamladı. Resmî bültende yayımlanan coğrafi işaret tesciliyle birlikte Bayburt Üniversitesinin tescil ettirdiği ürün sayısı 4 oldu.



Bayburt Tarhunu’nun coğrafi işaret tescili için 17 Mayıs 2024 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuru, ilgili komisyonların görüşlerinin alınmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’nın değerlendirmeleriyle sonuçlandı. 16 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan 2024/181 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni ile Bayburt Tarhunu’nun coğrafi işaret tescili resmen onaylanmış oldu.



Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Üniversite olarak Bayburt’un yerel ürünlerinin ticari değerini artırmak ve bölgesel sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar, şehrimizin ekonomik potansiyelini daha da ileri taşımayı hedefliyor. Coğrafi işaret tescili aldığımız ürünler hem yöremizin tanıtımını yapacak hem de üreticilere ekonomik açıdan yeni fırsatlar sunacaktır. Bu başarı, Bayburt Üniversitesi’nin toplumsal katkı odaklı vizyonunun somut bir göstergesidir.” dedi.





Rektör Türkmen ayrıca, Bayburt’un tarım ekonomisini geliştirmeye yönelik organik tarım, tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine yapılacak araştırmalar ve projelerle bölgenin kalkınmasına daha fazla katkı sağlayacaklarını belirtti. Bu kapsamda, Bayburt Tarhunu’nun tescilinin sadece bir başlangıç olduğunu ve yerel üreticilere yönelik eğitim, danışmanlık ve proje desteklerinin de devam edeceğini vurguladı.



Rektör Türkmen son olarak, başarıda emeği geçen akademisyenler Doç. Dr. Ayla Arslaner ile Dr. Öğr. Üyesi Betül Gıdık'ı kutlayarak başarıda devamlılık diledi.



Bayburt Üniversitesinin yerel ürünlere ve bölgesel kalkınmaya yönelik attığı bu adımlar, şehirde hem ekonomik hem de kültürel anlamda büyük bir etki yaratmaya devam ediyor.



İlgili bültene aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://www.turkpatent.gov.tr/ bultenler