Bayburt Valiliği İl Müftülüğü'nün koordinasyonunda Söğütlü Köyü Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Köy Muhtarlığı'nın destekleriyle inşa edilen cami, 2022 yılı Mayıs ayında başlanan çalışmaların ardından hızla tamamlandı. Cami müştemilatında, erkek ve kadınlar için ayrı şadırvanlar da yer alıyor.



Vali Mustafa Eldivan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür eserlerin taşrada tamamen Selçuklu mimarisiyle inşa edilmesinin önemine vurgu yaptı. Eldivan, camilerin sadece ibadethaneler değil, aynı zamanda kültürün, örfün ve adetin birer temeli olduğunu ifade ederek, “Camilerimiz bu topraklarda kalıcı olduğumuzun nişanesidir.”





Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Büyük şehirlerde görüyoruz ama Tamamen Selçuklu mimarisiyle taşrada bir köyümüzde böyle bir cami yapılması beni çok memnun etti. İnşaatında kuş yuvasıyla birlikte en ince detayına kadar düşünülmüş. Bizim atalarımız bu noktada kurduda kuşuda aç kalan hayvanıda düşünüyor.”





Konuşmalarına Necip fazılın “Denildi mi bir yere Türk beldesi; gözüm albayrak arar kulağım ezan sesi” dizeleriyle devam eden Vali Eldivan, Bin yılı aşkın süredir bu topraklarda yaşarken kulağımızda ezan sesi gözümüzde minare ve albayrak olduğu zaman burası vatandır. Camilerimiz sadece bir ibadet hane değil, bizim dinimizin kültürümüzün örfümüzün adetimizin temelidir. Aynı zamanda bu topraklarda kalıcı olduğumuzun nişanesidir.” Dedi.





Açılış programına, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay İlker Yurduseven, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, köy halkı ve vatandaşlar katıldı. Programın sonunda davetlilere yemek ikram edildi.