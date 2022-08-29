Bayburt’ta yıllardır Genç Osman Mahallesi Koruk Caddesi’nde kurulan halk pazarı Tuzcuzade Mahallesi’nde bulunan Kapalı Pazar yerine taşındı.

İlk gün dolayısıyla Kapalı Pazarı ziyaret eden Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci incelemelerde bulunarak esnafla sohbet etti.

Bayburt Pazarcılar Derneği Başkanı Mehmet Baştürk’ün talebi üzerine pazarın açılışını yapılan duanın ardından Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci gerçekleştirerek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Yardımcılarımız Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk’un da hazır bulunduğu açılış töreninin ardından pazarı gezen Başkanımız Pekmezci esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla hasbihal etti.

Pazarda bir süre daha incelemelerde bulunan Başkanımız Hükmü Pekmezci daha sonra buradan ayrıldı.