Bayburt Özel İdare Spor Gençosman stadındaki karşılaşmada Kuşadası sporu 2-0 mağlup ederek puanını 12’ye yükseltti.
Maçın ilk yarısında baskılı oynayan Bayburt ekibimiz, ilk yarıyı golsüz tamamladı.İkinci yarda’da baskılı oynayan Bayburtözelidarespor bir çok gol pozisyonuna girdi.
Bayburtözelidaresporun taraftarlarının müthiş desteğiyle maç devam etti.Maçın 67.dakikasında Bayburt Özelidarespor Melih’in ayağından ilk golü buldu.İkinci golü 81.dakikada bulan Bayburt ekibi maçı 2-0’a getirdi.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Bayburtözelidarespor 3 puan aldı.
Puanını 12’ye çıkaran Bayburt Özel İdare Spor 25 Şubat Pazar günü Ağrıspor ‘la karşılaşacak.
Editör: Mehmet