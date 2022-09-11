Bayburt özelidare spor Kulüp başkanı Çalışkanın açıklaması:

Büyük Bayburt spor Ailesi

2022-2023 sezonunun tüm camiamıza hayırlı olması başlıca temennimdir.

Sezonun başlamasına 10 gün kala tekrar göreve geldiğimizde transfer yasağımız vardı.

Bu yasağın kalkmasında bizlere yardımcı olan ve kulübümüze destek sağlayan Başta Sayın Valimiz Cüneyt Epcim Bey'e ve Sayın Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci Bey e bizzat teşekkürlerimi borç bilirim.

Yasak kalktıktan sonra acele işe koyulmamız gerekiyordu. Önce teknik direktörümüz Ramazan hocamız ve ekibiyle anlaşma sağladık. Transfer ve malzeme tedarik etmemiz gerekiyordu.

Bir haftanın içinde ekip olarak uyumlu çalışarak transferlerimizi yapmaya başladık. Malum futbol camiamızın içinde bulunduğu durum aşikar, popülizme fırsat vermedik. Genç, dinamik ve tecrübeyle harmanlayarak mütevazi bir kadroyu transferin son gününe yetiştirdik.

Şuan takımdaki futbolcu kardeşlerimin bazıları, özellikle ofansif hattımız otobüste Düzce deplasmanına giderken tanıştılar. Bizlerin bahaneler arkasına sığınacak insanlar olmadığımızı herkes çok iyi bilir. Savaşacağız, çalışacağız ve başaracağız. Bu seneki hedeflerimiz ligde kalıcı olmak ve kulübümüzün borçlarını minimize etmek için çaba sarf etmektir. Sürdürebilir bir başarı için her sene takım kurup takım bozmaktansa idealleri olan mali disiplini olan ve Anzentrum Bayburtspor formasının hakkını veren gerek teknik ekip, gerek futbolcu topluluğuyla birlikte yıllarca mücadele edecek bir yapı oluşturmak gayemizdir. Bu yapının temellerini atmaya kendi öz evlatlarımızla kontratları uzatarak başladık. Bu ligi bilen tecrübeli futbolcu kardeşlerimizle( kulübümüzün imkanları doğrultusunda)takımımızı oluşturduk.

Geçen sene Play-off yarı final oynamış takım bu sene lige neden kötü başlangıç yaptı acaba sizlere soruyorum ?

Geçen sene Afyon kampında yapmış olduğum çağrıyı ligin 4. haftasına girerken tekrarlıyorum; "biz Bayburt olarak bir olabilirsek birlikte yönetebilirsek başaramayacağımız, aşamayacağımız engel olamaz." Yönetim henüz oluşturamadık, tüm hemşerilerime açık çağrımdır küskünlükleri kırgınlıkları bir kenara bırakalım Anzentrum Bayburtspor'un başarısı için gelin birlik olalım.

Aynı çatı altında toplanıp, Bayburtspor'umuzun marka değerini daha yukarılara çıkarmak için kalıcı adımları birlikte atalım. Artık takımımız mütevazi bütçemizle kuruldu.

Şimdi birlik beraberlik günüdür.

İnanın gece gündüz çalıştık, zaman kısıtlıydı ama inandık ve başardık. Şimdi saha sonuçları almak için mücadele verme zamanı. Bunu tek yapamayız, tüm hemşerilerimize çağrımdır ben bu ekibe güveniyorum çok karakterli bir teknik ekibimiz var ve aynı karakterde futbolcu topluluğuna sahibiz.

Mutlaka başaracağız lütfen birbirimize lafta değil gerçekte sahip çıkalım. Unutulmaması gerekir ki birlikte aşamayacağımız engel olamaz !