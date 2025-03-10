Ligde Yozgatspor'un ardından güçlü Ayvalıkgücü'ne de kaybeden Bayburt Özel İdarespor bugün zirve mücadelesi veren Küçükçekmece Sinopspor karşısından da puansız ayrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkalı Futbol Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında ev sahibi ekip üst üste iki gol buldu. Önder Selimoğlu'nun 3., ve 5. dakikalarda attığı goller ilk yarının da sonucunu belirledi. 2-0

Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahip ekip bir gol daha buldu. 85. dakikada Enes İlkin'in attığı gol maçın da skorunu da belirledi. 3-0

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'nın da izlediği maçı Bayburtlu az sayıda taraftar da takip etti.

Bayburt Özel İdarespor 16 Mart 2024 Pazar günü saat 14.00 20 puanlı ve düşme hattında bulunan 10 Numara Sportif Efeler 09 ile karşılaşacak.