78 haftalık yenilgisizlik unvanı ile Bayburt'a gelen Aliağaspor, yenilgisizlik serisini sürdürdüğü gibi 3 puanın da sahibi oldu.

Sait Tuzcu, Mehmet Zekat Yılmaz, Furkan Ogün Demir üçlüsünün yönetimiyle saat 15.00’te başlayan karşılaşmada konuk ekip penaltı ile öne geçti. Aliağaspordan Mehmet Fuat Gölbaşı’nın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda hakem Sait Tuzcu beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı Mustafa Saymak gole çevirdi. 0-1

40 dakikada temsilcimiz beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Ömer Memiş’in kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.

42. dakikada kazanılan serbest vuruşta bu kez Mikail Albayrak’ın vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.

İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada korner atışında konuk ekip bir gol daha buldu. Aliağaspor’u üstünlüğe taşıyan golü kafa vuruşu ile Kerem Paykoç attı.

84. dakikada ise Aliağaspor'u 3-0 üstünlüğe taşıyan golü Malik Karaahmet attı.

Karşılaşma 3-0 Aliağaspor'un üstünlüğüyle sonuçlanırken temsilcimizin ligde kalma umutları son iki maça kaldı.

Ligde 26 puanla 14. sırada bulunan temsilcimiz son iki maçında 20 Nisan’da Çankaya FK’nın konuğu olacak. Ligin son maçında ise Gençosman’da Kestelspor’u ağırlayacak.