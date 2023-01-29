Temsilcimiz Düzcespor’u Gençosman Stadyumu’nda ağırladı.

Bayburt Özel İdarespor, ikinci yarıda penaltıdan kazandığı golle beraberliği sağladı.

Maçın son bölümünde baskısını artıran temsilcimiz lig beşincisi Düzcespor'u elinden kaçırdı. 25. dakikada Gökhan Göksu’nun hatasını iyi değerlendiren Düzcespor’dan Altan Han kaptığı topla ceza sahasına yöneldi ve topu ara pası ile Yasin Ozan’ın önüne bıraktı.

Yasin Ozan plase vuruşu köşeden filelerle buluştu. 0-1 Golün ardından beraberlik için bastıran temsilcimiz 33. dakikada Gökhan Göksu ile gol pozisyonundan yararlanamadı.

Sol çizgiden rakiplerini geçen Göksu, topu rakip kalecinin ellerine bıraktı. 35. dakikada ceza sahasına gönderilen topa hamle yapan Gökhan Göksu rakip tarafından itildi. Herkesin ayağa kalkıp penaltı beklediği pozisyonda hakem pozisyonu seyretmekle yetindi.

Gökhan Göksu her iki kalede yaşanan gol pozisyonlarının hazırlayıcısı idi.

38. dakikada kaptırdığı top ile Düzcespor bir kez daha ciddi geldi. Pozisyonda Mehmet Akif Önal Düzceli forvetlere geçit vermedi.

41. dakikada temsilcimiz rakip ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Tuncay Kılıç’ın sert vuruşu rakip kalecinin ellerinde kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı Düzcespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısına rakip Düzcespor daha iyi başladı.

52. dakikada rakibin atağında Burak Bozbey tehlikeyi sezerek golün önüne geçti ve topu kornere gönderdi. 75. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta yapılan ortaya rakip oyuncu elle müdahale etti. Hakem bu kez beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını Tuncay Kılıç kalecinin uzandığı köşeden filelerle buluşturdu,durum 1-1

84. dakikada oyuncu ikinci yarıda Ali Ateş'in yerine dahil olan Okan Sarı ile net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Ceza sahası içinde rakip oyuncuyu geçen Okan Sarı'nın vuruşu direği yalayıp dışarı çıktı.

Temsilcimizin bastırdığı anlarda kontra atakla gelen Düzcespor, iki net pozisyonda kaleci Mehmet Akif Önal'a takıldı.

Geride kalan dakikalarda gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik skorla sonuçlandı.

Temsilcimiz puanını 10'a yükseltti. Bayburt Özel İdarespor, 23. hafta maçında Menemenspor ile karşılaşacak. Karşılaşma 4 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'te İzmir deplasmanında oynanacak.