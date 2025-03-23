Bayburt Özel İdarespor’un yeni teknik direktör Erdoğan Sarıuşak bugün Konya’da takıma katıldı ve takımın yarın oynayacağı zorlu maç öncesi son idmanını yaptırdı.

Geçtiğimiz sezon 3. Lig’de Ağrıspor’u çalıştıran ve Ağrıspor’u son haftalara kadar play-off potasında tutan başarılı teknik adam Erdoğan Sarıuşak, bugün ekibiyle birlikte Konya’da takımla sözleşme imzaladı ve ayağının tozuyla ilk idmana çıktı.

22.03.2025 Cumartesi günü (yarın) saat 14.00’te oynanacak olan 1922 Konyaspor ile karşılaşacak. 16 takımlı ligde 21 puanla 13. durumda bulunan temsilcimiz, 21 puana sahip ve ligde 14. sırada bulunan 1922 Konyaspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak.

Bayburt Özel İdarespor zorlu maçtan puan çıkarmayı hedefliyor.