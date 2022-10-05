TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdarespor, 7. haftada deplasmanda Şanlıurfaspor'a 3-0 yenilginin ardından Gençosman Stadyumu'nda oynadığı Somaspor maçından da 3-0 mağlup ayrıldı.

Saat 14.30'da başlayan maçı Lütfullah Aslan, Harun Reşit Güngör, Giray Kara üçlüsü yönetti. Rakip Somaspor üstün oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını Yusuf Türk'ün 18. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarısnın 49. dakikasında Yusuf Türk kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak durumu 2-0'a getirdi. Rakip Somaspor 56. dakikada Yusuf Tursun'la bir gol daha buldu. Karşılaşma Somaspor'un 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

8. haftada sadece 1 puana sahip olan Bayburt Özel İdraespor, 9. hafta maçında Nazilli deplasmanına konuk olacak.