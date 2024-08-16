Lig hazırlıklarına Bayburt'ta başlayan ve 2. Etap kamp çalışması için Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde olan Bayburt Öel İdraespor, ikinci hazırlık maçını bu seneki rakipleri arasında bulunan Pazarspor ile gerçekleştirdi.

3. Lig 3. Grup takımlarının karşı karşıya geldiği mücadele temsilcimizin 1-0 mağlubiyeti ile sonuçlandı.

İlk hazırlık maçında Akçabat Sebatspor'a 1-0 kaybeden temsilcimiz ikinci hazırlık maçından da mağlup ayrıldı.

Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü nezaretinde günde çift antrenmanla lige hazırlanan Bayburt Özel İdarespor, önümüzdeki haftadan itibaren hazırlıklarını Bayburt'ta sürdürecek.

Temsilcimiz sezonun ilk maçında 7 Eylül 2024 tarihinde Çorluspor'u ağırlayacak.