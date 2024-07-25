Geçen yıl İkinci yarı sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve ligde kalan, 2024 -2025 Futbol Sezonu 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Bayburt Özel İdare Spor yeni sezon hazırlıklarına Gençosman Stadyumu'nda başlandı. Takımın Genç Osman Stadyumu’nda gerçekleştirdiği antrenmanda Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü; “İlimiz nüfus açısından küçük bir olmasına karşın spor faaliyetleri noktasında önemli başarılara imza atmış bir kenttir.

Ümit ediyoruz ki; yeni sezonda hem Bayburt’ta yaşayan hemşerilerimiz hem de diğer illerde ve yurt dışında yaşayan Bayburt spor sevdalılarının destekleriyle bu başarıyı devam ettireceğiz. Bizler bu noktada şehrimizin tüm kesimleriyle birlik içerisinde, Geçen sezon yaşadığımız sıkıntıları yaşamamak adına Transfer Komitemiz, Yönetimimiz ve çok değerli Sayın Bayburt Valimiz Mustafa Eldivan’ın destekleri ile gerekli transferleri yapıp savaşan ve bu ligde adından söz ettiren bir takım olacağız.

Taraftarlarımız ve tüm ilimizdeki sporseverlerle birlikte inanıyoruz ki; oynayacağımız futbolla, elde edeceğimiz başarılarla bu desteği en güzel şekilde değerlendirip yeni zaferlere imza atacağız.”