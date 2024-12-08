Karşılaşmayı Mehmet Durgut ve Onur Şahin'in attığı gollerle 2-0 tamamlayan Bayburt Özel İdarespor puanını 17’ye yükseltti.
Ligin ilk haftasında Çorluspor’u, üçüncü haftasında ise Osmaniyespor’u Gençosman’da 1-0 yendikten sonra 3 puana hasret kalan temsilcimiz 14. hafta maçında Çankayaspor’u geçerek hasret kaldığı 3 puana kavuştu.
Gençosman Stadyumu’nda saat 14.00’te başlayan maçı Oğuz Gözetenler, İbrahim Ethem Potuk, Mevlüt Bozok üçlüsü yönetti.
Bora Marangoz’un teknik direktörlüğünü üstlendiği 16 puanlı Çankayaspor karşısında maça iyi başlayan temsilcimiz 15. dakikada golü buldu. Hüseyin Yıldız’ın soldan ceza sahasına çıkardığı topa kalecinin önünde şık bir vuruş çıkaran Mehmet Durgut topu filelerle buluşturdu. 1-0
Golün ardından baskısını sürdüren temsilcimiz 19. dakikada net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Doğukan Delimehmet’in vuruşunu kaleci Kaan Çinkaya kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Bayburt Özel İdarespor’un 1-0’lık üstünlüğüyle son buldu.
Karşılaşmanın ikinci yarısında orta saha mücadelesine sahne oldu. Zaman zaman sertleşen maçta hakem bolca sarı kartına başvurdu.
83. dakikada Çankayaspor Berat Eyüboğlu ile gole yaklaştı. Berat’ın vuruşu direğin aynından dışarı çıktı.
89. dakikada temsilcimiz Onur Şahin'le ikinci gole çok yaklaştı. Onur Şahin sağdan ceza sahasına girer girmez vurdu, top direğin hemen dibinden dışarı çıktı.
Maçın hakemi karşılaşmaya 7 dakika uzatma verdi.
94. dakikada Mikail Albayrak'ın şık asisti ile topla buluşan Onur Şahin plase bir vuruşla kaleciyi avladı. 2-0
Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak puanını 17'e yükselten Bayburt Özel İdarespor ligde 8. duruma yükseldi.
Temsilcimiz 15. hafta maçında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.