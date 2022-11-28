Karşılaşmadan farklı mağlup ayrılan Bayburt Özel İdarespor, ilk yarının bitimine sadece iki hafta kala 8 puanla ligin dibine demir atmış durumda. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Bayburt Özel İdarespor'un 7-0 malup olduğu maçla Gençosman Stadyumu tarihinin en farklı yenilgilerinden birini almış oldu.

Bayburt Özel İdraespor'un 2. Lig'de kalabilmesi artık mucizelere kaldı. Gençosman Stadyumu’nda saat 14.00’te başlayan maçı Onur Bingöl, Mikail Can, Mehmet Dura üçlüsü yönetti. Bayburt Özel İdarespor’un vuruşuyla başlayan karşılaşmanın hemen başında konuk ekip gol buldu.

10. dakikada sağ açık Sertaç Çam ceza sahasının içine girer girmez defans oyuncusunu boşa çıkarıp sol ayağı ile plase bir vuruş çıkardı, kalecinin gözüyle takip etmekle yetindiği top filelerle buluştu. 0-1 40. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı.

Eşref Korkmazoğlu, soldan girdiği ceza sahası içinde şık bir asistle Berk İsmail Ünsal’ın önüne bıraktı. Berk’in vuruşu filelerle buluştu. 0-2 Maçın ilk yarısı Esenler Erokspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.