Son hafta Gençosman Stadyumu’nda Kestelspor ile karşılaşacak olan Bayburt Özel İdarespor bu maçtan 3 puanla ayrılsa dahi rakiplerin alacağı puanlar sonrasında lige kalıp kalmayacağı belli olacak.

TFF 3.Lig 3. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz 29. Hafta karşılaşmasında Çankaya FK ile deplasmanda karşılaştı. Saat 15.00’te Ankara Osmanlı Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Erdem Demirtaş, Halil Tolgahan Demir, Hüseyin Sağlık üçlüsü yönetti.

Temsilcimiz karşılaşmada ilk golü bulan takım oldu. 27. dakikada Mete Tınmaz’ın attığı golle önce geçen temsilcimiz ilk yarıyı önde bitirecekken uzatma dakikalarında kalesinde gol gördü. Ev sahibi ekibe beraberliği getiren golü 45+3’te Can Demir Aktav attı. Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında ev sahibi ekipten Metahan’ın ceza sahası çizgisinde düşürülmesi sonrasında hakem beyaz noktayı gösterdi. 54. dakikada Sinan Akaydın penaltıyı golü çevirerek durumu 2-1’e getirdi.

56. dakikada Ali’nin pasında topla ceza sahasına giren Burak Özduman şık bir vuruşla Çankaya FK’yı 3-1 öne geçiren golü attı.

82. dakikada Çankaya FK bu kez Salih Doğukan Baştunçoğlu ile bir gol daha bularak durumu 4-1'e getirdi. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

16 takımlı ligde 26 puanla 15. sırada yer alan temsilcimiz son hafta galip gelse dahi rakiplerinin sonuçlarını bekleyecek.

Temsilcimiz ligdeki son maçını 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Gençosman Stadyumu’nda Kestelspor’la oynayacak.