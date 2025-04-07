Ligde 33 puanla 7. sırada bulunan Pazar spor karşısında zorlu bir mücadeleye çıkan temsilcimiz karşılaşmadan puansız ayrıldı.

Saat 15.00’te Pazar İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Tayfun Güz, Hakan Can Yılmaz ve Eren Hadak üçlüsü yönetti. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Pazarspor’u öne geçiren golü 41. dakikada Mustafa Sol attı.

Maçın ikinci yarısında ev sahibi ekip 85'te bir gol daha buldu. Yavuz Alemdar'ın attığı golle durum 2-0'a, 87. dakikada Mehmet Aygün'ün kendi kalesine attığı golle de durum 3-0 oldu. Mağlubiyetle biten maçın ardından 26 puanda kalan temsilcimiz 13. sıraya geriledi. Temsilcimiz ligde kalma mücadelesinde umutlarını kalan son üç maça bağladı.

13 Nisan’da Gençosman Stadyumu’nda ligin en güçlü ekiplerinden Aliağaspor’u ağırlayacak olan temsilcimiz son iki maçında ise önce Çankaya deplasmanına konuk olacak, ligin son maçında ise evinde Alanyaspor’u ağırlayacak.