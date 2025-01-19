TFF. 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz ikinci yarının ilk maçında Tekirdağ deplasmanında 27 puanlı Çorluspor 1947 ile karşılaştı. Karşılaşmada ilk golü bulan temsilcimiz her iki yarıda da yediği birer golle karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bayburt Özel İdarespor ligin 15 haftalık ilk devresini 17 puanla tamamlamış ve devre arasını Antalya kampı ile geçirmiş, dört hazırlık maçı oynamıştı.

Bugün ikinci yarının ilk maçında Tekirdağ deplasmanına konuk olan Bayburt Özel İdarespor Çorluspor’la karşılaştı.