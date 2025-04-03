Erdoğan Sarıuşak yönetiminde deplasmandaki ikinci maçından da 1 puan çıkaran Bayburt Özel İdarespor ligde kalma umutlarını yükseltti.

Mustafa Kemal Paşa İlçe Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan karşılaşmada ev sahibi ekip Doğanay Kılıç'la 8. dakikada 1-0 öne geçti. Temsilcimiz 26. dakikada Muhammed Eşref Bayansal ile beraberliği sağlasa da ev sahibi ekip 27. dakikada Muhammed Emin Bektaş ile bir kez daha öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Bursa Yıldırımspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında rakibe oranla daha iyi bir futbol sergileyen temsilcimiz 73. dakikada 10 kişi kaldı. Yasin Ayan'ın kırmızı kartla oyun dış kaldığı karşılaşmanın 90 dakikası ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında beraberlik için bastıran temsilcimiz Doğukan Delimehmet'in attığı golle altın değerindeki 1 puanın sahibi oldu.

26 puanla 11. sıradaki yerini koruyan temsilcimiz 6 Nisan 2025 Pazar günü Rize deplasmanında Pazarspor ile karşılaşacak.