Bu gün Saat 14:00 te Gençosman Stadyumunda Bayburt özelidarespor  Silivri sporla karşılaştı.

Bayburt Özel İdare Spor Silivrisporu 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puan aldı ve Bayburt Özel İdare Spor ligdeki puanını 18’e çıkardı

Melih Kılıç’ın 34.dakikada kaydettiği golle 3 Puana ulaşan Ekibimiz, Maçta başka gol olmayınca 3 Puanın sahibi oldu.

Bayburt Özel İdare Spor 24 Mart Pazar günü deplasmanda Konyaspor’la deplasmanda mücadele edecek.

Haftanın maç sonuçları:

Bayburt Özel İdare Spor  –    Silivrispor    1-0

Büyükçekmece Tepecikspor   –   Erbaaspor    0-5

Fatsa Belediyespor   –   Kuşadasıspor     2-1

Karaköprü Belediyespor   –  Belediye Kütahyaspor     3-2

Osmaniyespor FK   –  Akhisarspor    3-1

Sivas 4 Eylül FAŞ  –  Ağrı 1970 Spor    1-2

Bornova 1877    –  Darıca Gençlerbirliği    1-0