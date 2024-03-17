Bu gün Saat 14:00 te Gençosman Stadyumunda Bayburt özelidarespor Silivri sporla karşılaştı.

Bayburt Özel İdare Spor Silivrisporu 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puan aldı ve Bayburt Özel İdare Spor ligdeki puanını 18’e çıkardı

Melih Kılıç’ın 34.dakikada kaydettiği golle 3 Puana ulaşan Ekibimiz, Maçta başka gol olmayınca 3 Puanın sahibi oldu.

Bayburt Özel İdare Spor 24 Mart Pazar günü deplasmanda Konyaspor’la deplasmanda mücadele edecek.

Haftanın maç sonuçları:

Bayburt Özel İdare Spor – Silivrispor 1-0

Büyükçekmece Tepecikspor – Erbaaspor 0-5

Fatsa Belediyespor – Kuşadasıspor 2-1

Karaköprü Belediyespor – Belediye Kütahyaspor 3-2

Osmaniyespor FK – Akhisarspor 3-1

Sivas 4 Eylül FAŞ – Ağrı 1970 Spor 1-2

Bornova 1877 – Darıca Gençlerbirliği 1-0