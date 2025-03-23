3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdarespor ligde aynı puana sahip olduğu 1922 Konyaspor ile deplasmanda berabere kaldı.

Hafta içi Cevdet Uzunköprü ile yolları ayıran Bayburt Özel İdarespor, dün Konya'da Erdoğan Sarıuşak'la sözleşme imzalamış ve yeni hoca takımın başında son idmana çıkmıştı.

Bugün saat 14.00'te Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 90 dakikası golsüz berabere kaldı.

Bayburt Özel İdarespor 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te Gençosman Stadyumu'nda Viranşehir ile mücadele edecek.