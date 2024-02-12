Darıca ilçe stadyumunda saat 14.00 de başlayan maçın ilk 45 dakikasında gol olmayınca takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gittiler.

Maçın ikinci yarısına her iki takımda ilk yarıya oranla daha istekli ve ataklarla başladılar. Ligin alt sırasından kurtulmak isteyen Bayburt Özel İdare Spor’un puan almak için daha istekli oldu maçın 77. dakikasında, Darıcaspor’un geliştirdiği atakta Bayburt Özel İdare Spor ‘dan Köksal Ayaydın kendi kalesine attığı golle ev sahibi Darıcaspor 1-0 öne geçmiş oldu.

Morali biraz olsun bozulan Bayburt Özel İdare Spor bu kez beraberlik golünü bulmak için rakip kalede pozisyonlar üretmeye başladı.

Dakikalar 80’i gösterdiğinde sarı siyahlı ekipten Burak Taşdemir attığı golle maça eşitlik getirdi 1-1.

Kalan son 10 dakikada iki takımda eşitliği bozmak adına geliştirdiği ataklardan netice alamayınca maçın 90 dakikası 1-1 sona erdi.

Bayburt Özel İdare Spor puanını 9’a çıkarırken, Darıcaspor ise puanını 16 yaptı.

Sezonun ikinci yarısında mağlubiyet yaşamayan Bayburt Özel İdare Spor 18 Şubat Pazar günü kendi evinde Kuşadasıspor’la karşılaşacak.

Bayburt Özelidaresporun Deplansmandaki sponsoru İşadamı Hemşerimiz Mustafa Doğanoğlu oldu.

Haftanın maçları:

Darıca Gençlerbirliği – Bayburt Özel İdare Spor 1-1

Kuşadasıspor – 1922 Konyaspor 1-3

Ağrı 1970 Spor – Silivrispor 1-1

Akhisarspor – Belediye Kütahyaspor 0-2

Bornova 1877 – Sivas 4 Eylül FAŞ 1-0

Erbaaspor – Karaköprü Belediyespor 0-0

Büyükçekmece Tepecikspor – Osmaniyespor FK 0 – 1