Bayburt Özel İdarespor sezonun 26. haftasında Somaspor deplasmanında rakibiyle 1-1 kalarak evine 1 puanla döndü.

Lige tutunabilme umutlarını kalan maçlara bağlayan Bayburt Özel İdarespor Soma Atatürk Stadyumunda 14.00 de başlayan maçın ilk dakikalarına ataklarla başladı.

Sağ kanattan rakip kaleye yüklenen Bayburt Özel İdarespor 7. dakikada İbrahim Halil Öner’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Karşılıklı ataklarla devam eden maçın ilk 45 dakikasında başka gol olmayınca Bayburt Özel İdarespor soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Maçın ikinci yarısı Somaspor’un 3 değişikliğiyle başladı. Beraberlik golü bulmak için ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip 49 ve 54. dakikalarda iki gol pozisyonundan yararlanamadı.

Ataklarını yoğunlaştıran Somaspor aradığı golü 75. dakikada Mustafa Şengülle buldu 1-1. Kalan dakikalarda her iki takımda eşitliği bozacak golü bulamayınca 90 dakika sonunda takımlar birer puanla sahadan ayrıldılar.

Bayburt Özel İdarespor 25 Mart Cumartesi günü Genç Osman Stadyumunda Nazilli Beledyespor’la karşılaşacak.