Mersin Toroslor İlçe Müftüsü iken Bayburt Müftüsü olan Bayram Danacı, bugün göreve başladı. Danacı'ya ilk hayırlı olsun ziyaretini ise Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can gerçekleştirdi. Müftü Bayram Danacı’ya hayırlı olsun dileklerini ileten Müftü Can, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Müftü Bayram Danacı, ziyaretinden dolayı Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Cana teşekkür etti. Ziyarette Müftü Can’a müftü yardımcıları Sebahattin Erdoğan ve Müseffa Akbulut eşlik etti.

Müftü Bayram Danacı Kimdir?

28.01.1974 yılında Kastamonu İli Tosya İlçesinde doğdu. İlkokulu Çaybaşı köyünde bitirdi. 1988 yılında İstanbul'da hıfzını tamamladı. 1995 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu.

1996 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat fakültesine girdi. 1999 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yatay geçiş yaptı ve aynı fakülteden 2001 yılında mezun oldu. 2001 yılında Kırklareli İli Pınarhisar ilçesi Erenler Köyünde İmam-Hatiplik görevine başladı. 2002 Ağustos-2003 Mart tarihleri arasında askerlik görevini yaptı. 2003 yılında İstanbul Pendik- Haseki Eğitim Merkezi sınavını kazanarak ihtisas eğitimine başladı.

2006 yılında mezun olarak Yozgat İli Çayıralan İlçesi Vaizliğine atandı. 2008 Ocak ayında Hollanda Rotterdam Başkonsolosluğu bölgesinde Mevlana Camiinde Din Görevlisi olarak göreve başladı.

2013 yılında yurtdışı görevi dönüşünde Yozgat İli Çayıralan İlçesinde Uzman Vaiz olarak göreve başladı. Aynı yılın Mart ayında Yozgat Cezaevi Vaizi olarak göreve başladı.