Bayburt Kültür ve yardım Derneği Esenler Şubesinin Kongresi Kadir Topbaş Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Kongre Divan seçimiyle başladı. Kongrede Divan Başkanlığına Vedat Polat,Divan Üyeliklerine Soner karabulut ve Üzeyir oruç seçildi.

Kongre İstiklal Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Kongrede Divan Başkanı Vedat Polat Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş’un rahatsızlığından dolayı kongreye katılmadığını belirtti ve katılım sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

Kongreye tek listeyle gidildi. Daha öncede Esenler şube Başkanlığı yapmış olan Fuat Saka ve yönetimi oy birliğiyle seçildi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Esenler Şubesinin yeni başkanı Fuat Saka oldu.

Kongreye MHP Esenler İlçe Başkanı Alican Erdoğan ve yönetimi, Büyük birlik Partisi Esenler İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, Esenler Esnaf odası Başkan vekili Soner Karabulut, Esenler Dernekler federasyonu Başkanı Üzeyir Oruç, AK Parti Meclis üyesi Ekrem Beşkardeş, Esenler Emekliler Dernek Başkanı Abdullah Saka,Bayburt Kültür ve yardım derneği yöneticileri, Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk, Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar Şube Başkanı Sehlan Burak, gazeteciler ve Dernek üyeleri katıldı.

Kongrede MHP Esenler İlçe Başkanı hemşerilerimize hitap etti ve Bayburtluların bu ülkenin çimentosu olduğunu belirtti.