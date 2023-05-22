Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği 19.Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında 2.haftasında Altı Maç oynandı.
Saat 11.00’de Başlayan Maçlar akşam saat 23.00’de sona erdi.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği 19.Geleneksel Futbol Turnuvasında önümüzdeki hafta gurup eleme maçları oynanacak.Kağıthane Nurtepe stadı ve Örnektepe Stadında, İki sahada üçer maç oynanacak.
Çeyrek Final,Yarı Final’in ardından Final Maçıyla Turnuvanın Şampiyonu belli olacak.
Haftanın Oynanan Maçları
1. Maç: Aksar – 2 Çayıryolu- 4
2. Maç: Kalecik - 8 Yakupabdal -1
3. Maç: Taşçılar - 2 TekirdağAğören- 1
4. Maç: Güneşli -1 Saraycik - 0
5. Maç: Gökçedere -9 Işıkova -1
6.Maç: Bayrampaşa-3 Ozansu- 1