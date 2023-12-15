Bayburt Kalesine Gazzedeki direnişin sembol ismi, İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin posteri, asıldı.

7 Ekim'de işgalci Siyonistlere karşı başlatılan Aksa Tufanı ile bir sembol haline gelen, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde'nin posteri, birçok yerde olduğu gibi Bayburt Kalesine de asıldı.

"Bayburt'tan Ebu Ubeyde'ye Bin Selam", "Berren (Karadan) ve Bahren (Denizden) ve Cevven (Havadan)" mesajlarının yazılı olduğu Ebu Ubeyde posteri, Bayburt Kalesinde.