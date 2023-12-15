Kampanya kapsamında ikametini Bayburt’a aldığına dair ikametgâh belgesi, öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile Bayburt Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne müracaat eden her öğrenciye hediye çeki verilecek.

İkametgâhları zaten Bayburt’ta olan KYK yurtlarında kalan öğrenciler ise kampanyadan yararlanamayacak. Son başvuru tarihi 29 Aralık 2023 olan kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “Hem ailelerinden uzakta şehrimizde üniversite öğrenimi gören öğrencilerimize hem de şehrimizin nüfusuna katkıda bulunmak amacıyla 29 Aralık 2023 tarihine kadar sürecek bir ikametgâh kampanyası başlattık.

Evlerde ve özel yurtlar ile apartlarda kalan öğrencilerimizi dâhil ettiğimiz kampanya kapsamında ikametgâhın Bayburt’ta olduğunu gösterir belge, öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle birlikte belediyemize müracaat eden öğrencilerimize hediye çeki vereceğiz.

İnşallah şehrimiz ve öğrencilerimiz adına güzel bir çalışma olacak” ifadelerini kullandı.





