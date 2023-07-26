Etkinlik kapsamında Bayburt Kalesi'ne şehitleri simgeleyen 2023 adet bayrak dikildi.

Uluslararası Bayburtlu Sanatçılar Derneği Başkanı Ülkü Koçan, projede kaleye dikilen her bir bayrağın bir şehidi simgelediğini ve Bayburt Kalesi'ne Cumhuriyetin 100. yılına atıf olarak 2023 bayrak dikildiğini aktardı. Projenin ana sponsoru iş insanı Hayri Tekin olmak üzere Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesine kendilerine vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür eden Koçan, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise bayrağın olduğu her yerin güzel olduğunu ve Bayburt Kalesi'nin dikilen bayraklarla çok daha güzelleştiğini ifade ederek, projede emeği olan herkese teşekkür etti.

Başkan Pekmezci, konuşmasının ardından projenin ana sponsoru iş insanı Hayri Tekin'e plaket takdim etti. İş insanı Hayri Tekin, Ülkü Koçan'ın önemli projelere imza attığını, kendisinin de bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Etkinlikte İstanbul'da ikamet eden şair, güfte yazarı ve bestekar Hüsamettin Elçi'ye onur plaketi takdim edildi. Elçi de yaptığı konuşmada Bayburt'un dünyanın en büyük eğitim kurumu olduğunu ifade ederek, Bayburtlu olmaktan, Bayburt ikliminde yeşeren ahlakla yetişmekten onur duyduğunu dile getirdi. Elçi, günün anısına bir şiirini de davetliler için okudu. Bayburt Kalesi giriş kapısı avlusunda açılan resim sergisinin gezilmesi ve kokteyl ile son buldu.