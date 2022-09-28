Tarım ve Orman Bakanlığı su kaynaklarını balıklandırma projesi kapsamında sulama göletlerine sazan balığı bırakmaya devam ediyor. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonundan temin edilen toplam 232 bin adet sazan balığı Kırklartepe Barajına bırakıldı.

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi ile İlimizdeki göl ve göletlerdeki balık popülasyonunun desteklenmesi için her yıl ihtiyaç duyulan iç su kaynaklarımızın balıklandırılma çalışmaları devam ediyor.

Özellikle sazan balığı, yayın balığı gibi türler vatandaşlar tarafından önemli bir geçim kaynağı ve sağlıklı bir protein kapısı olduğu için yakalanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı her yıl belirli miktarda balığı bütün ülke çapında sulara bırakıyor. Bunların en başında sazan geliyor. Bu proje kapsamında 63 ilde yaklaşık 5 milyon balık bırakılacak. Toplamda bırakılan balık sayısı ise 40 milyonu geçiyor.