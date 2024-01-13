Düzenlenen programla Bayburt İl Tarım ve Müdürlüğü, “DOKAP” katkılarıyla, Bayburtlu 277 üreticiye 2 Bin 561 kovan ve Ekipman dağıtıldı.

Yapılan açıklamada:

Bayburt İl Tarım Müdürlüğümüzce hazırlanan ve DOKAP İdaresi Başkanlığınca finanse edilen 2.681.000.00 TL bütçeli Arı Ürünleri Üretimi Projesi kapsamında, Vali Yardımcımız Cem Gümrükçü, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Müdürümüz Selami Ersen, İl Müdür Yardımcımız Gökmen Şengün, Şube Müdürlerimiz, Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Uğur Vardar ve üreticilerimizin katılımları ile dağıtım yapıldı.