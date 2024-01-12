Spor Toto 3 Lig 3 Gurup 2023-2024 ikinci yarı mücadele öncesi Antalya’da kampta hazırlıklarını sürdüren Bayburt Özel İdare Spor ikinci hazırlık maçında TFF 3 Lig 1 gurup takımlarından Talasgücü Spor ile karşılaştı.

Kamp programı kapsamında 06 Ocak Cumartesi günü akşam saatlerde hava yolu ile Antalya’ya geçerek kamp yapacağı otele yerleşip 3 günlük antrenman programı sonrası ikinci hazırlık maçına çıkan Bayburt Özel İdare Spor her iki yarıda atılan goller ile 2-2 beraberlikle ayrıldı

Kamp çalışmalarında 3 hazırlık maçı programı yapan Bayburt Özel İdare Spor,ikinci karşılaşmasını 12 Ocak Cuma günü Talas Gücü Spor ve son hazırlık mücadelesini de 14 Ocak Pazar günü Siirt Özel İdare Spor ile yaptıktan sonra 15 Ocak Pazartesi günü Bayburta dönerek sahasında oynayacağı Bornova 1877 maçı hazırlıklarını kendi tesislerimizde sürdürmeye devam edecektir.